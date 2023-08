Litiga col padre e lo uccide a coltellate in giardino a Bergamo

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un uomo di 64 anni è stato ucciso oggi pomeriggio dal figlio trentenne, che lo ha accoltellato neldella loro abitazione a Cavernago (). L’omicidio al culmine di una lite, pare l’ennesima trae figlio. I vicini hanno sentito le grida e dato l’allarme ma per il sessantaquattrenne non c'era più nulla da fare. Il figlio è stato subito preso in consegna dai carabinieri di...