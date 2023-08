Lite Scoppia in un Locale di Montesilvano | Furto di Bottiglie di Vino e Fuga Spericolata

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 agosto 2023) Pescara - Una serata in undiha preso una piega inaspettata quando un uomo, con un passato di tensioni lavorative, è tornato nel luogo dove aveva precedentemente lavorato e ha scatenato una disputa con un ex collega. La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione. Con la tensione in aumento e altri dipendenti che cercavano di separarli, l'uomo si è diretto verso l'uscita del, afferrando alcunedilungo il suo cammino. Sfruttando la distrazione, ha deciso di fuggire con la refurtiva. Tuttavia, l'ex collega con cui aveva avuto l'alterco non si è dato per vinto e ha iniziato a inseguirlo, cercando di fermarlo. In un tentativo disperato di evitare l'arresto, l'uomo ha lanciato lerubate verso il suo inseguitore. ...