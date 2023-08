L’Italia del pallone “maschio” zitta zitta gode del fallimento dell’Italia femminile

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dev’essere il bisogno estivo d’inseguire il dibattito virale del periodo. Al Giornale si son dati di gomito e hanno riletto il comunicato di sfogo del(“Abbiamo sentito poca fiducia, non ci hanno messo nelle condizioni di ottenere risultati diversi”) in chiave Barbie. Prendi una bambola di plastica, ne fai metafora del mondo, e ci sarà sempre qualcuno che non avrà capito il messaggio. O lo piegherà ai suoi bisogni. Nel caso di Riccardo Signori ecco l’editoriale al testosterone, fradicio di luoghi comuni e maschilismo: le ragazze hanno ricordato che la donna ha un carattere diciamo nervoso, impulsivo, istintivo, viscerale, umorale, temperamentoso. Come un riccio che vuol lasciarti i pungiglioni nelle carni. Mancano le “mestruazioni”, e le femmine fisiologicamente “isteriche”, “uterine”. Ma ci siamo capiti, no? Occhiolino, amici maschi ...