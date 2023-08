Lisbona | il Papa visita un centro parrocchiale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nel terzo giorno della suain Portogallo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventu',Francesco incontra bambini e anziani neldi San Vicente de Paulo a ...

Francesco ha incontrato i rappresentanti di alcuni centri di assistenza e di carità portoghesi riuniti nella mattina di venerdì 4 agosto, nel Centro paroquial da Serafina, a. Del discorso ...... applicando l'espressione disan Giovanni xxiii: "La parrocchia è la fontana del villaggio ... che gestisce una casa famiglia vicino. 'Nati 25 anni fa nel contesto dei movimenti in difesa ...Sono alcuni dei temi al centro del colloquio diFrancesco con la rivista spagnola 'Vida Nueva', realizzato a Santa Marta prima della partenza per la Gmg die pubblicato nel pieno della ...

Giornata Mondiale della Gioventù: incontro inaugurale a Lisbona con Papa Francesco LegnanoNews.com

Lisbona dalla nostra inviata Anche il Papa ha fretto di recarsi all’incontro con i giovani. Arriva in anticipo al Parque Eduardo VII, la grande area di 25 ettari situata nel cuore di… Leggi ...Nel terzo giorno della sua visita in Portogallo in occasione della Giornata Mondiale della Gioventu', Papa Francesco incontra bambini e anziani ...