L’intramontabile fascino senza tempo dell’abito-peplo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ci sono immagini così cariche di mistero e grazia e talmente ben stampate nell’immaginario collettivo che rendono affascinanti determinati oggetti al punto tale che, al solo pensarli, diventano evocativi di eleganza ed allure. Si tratta di pezzi immediatamente “ricoperti”, ricolmi, avvolti da un’aurea di magico e mistico charme… cosa che li rende ancora più ammalianti ed incantevoli. Parole che calzano a pennello per descrivere quell’enigmatica atmosfera di ieratico rigore e silenzioso splendore che accompagna il cosiddetto abito-: drappeggi di tessuto fluido che accarezzano ed avvolgono la silohuette. Sicuramente uno dei capi d’abbigliamento più antichi della storia visto che, sia nell’epoca romana che in quella pre-cristiana, erano già presenti nei primi affreschi nelle grotte rupestri o scolpiti su pietra indosso ad austere dee ellenistiche. Chi non ricorda, ...