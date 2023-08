L' Inter rompe gli indugi? Pronta la clausola per liberare Sommer

(Di venerdì 4 agosto 2023) Simone Inzaghi sta perdendo la pazienza e l'a forzare i tempi per dargli il portiere titolare che attende dall'inizio dell'estate. I nerazzurri sono entrati nell'ordine di idee di pagare lada 6 milioni perYanndal Bayern Monaco. Un'ipotesi fin qui scartata per evitare uno sgarbo ai bavaresi e per cercare uno sconto o quanto meno una formula che evitasse il versamento in un'unica rata dei 6 milioni che i tedeschi incasseranno. L'altra ipotesi è debuttare in campionato contro il Monza (19 agosto) con il giovane Stankovic tra i pali: il ragazzo ha impressionato nella tournée in Giappone tanto da essere spesso preferito per la maglia da titolare. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Inzaghi non può più aspettare il suo portiere titolare e il club nerazzurro può forzare i tempi. Niente sconto e uno sgarbo al Bayern Monaco per dotare la squadra di un numero uno ...