L'Inter è la priorità di Alexis Sanchez

Prima Scamacca, poi Morata e successivamente Beto e Balogun: l'ha la sua scala diLa posizione dell'I nerazzurri sono forti della volontà di Scamacca che ha datoproprio all', ma nel caso in cui non si arrivasse alla fumata bianca l'attaccante aprirebbe le ......Sassuolo sarebbe conteso daed Atalanta , con i bergamaschi che però, al momento, avrebbero recapitato un'offerta migliore agli ' Hammers '. Il centravanti, dal suo canto, avrebbe dato...

SI - Balogun è la priorità dell'Inter: nuovi contatti con l'Arsenal (che apre). Si può chiudere a... Fcinternews.it