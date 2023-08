' Licenziato per colpa di Messi' | la surreale storia del custode dell' Inter Miami

MIAMI - Incredibile quanto accaduto ad un custode colombiano dell' Inter Miami . La causa del licenziamento è alquanto assurda. E c'entra Lionel Messi ...Con 182 voti favorevoli e 97 contrari l'Aula di Montecitorio hal' Atto Camera 1038 in via definitiva contenente la "Delega al Governola riforma fiscale". Nella seduta del 2 agosto scorso il Senato aveva dato l'ok al disegno di legge delega con ...Il provvedimento, presentato il 23 marzo, è statoin prima lettura dalla Camera il 12 ...verrà finanziata Il ddl disegna la cornice della riforma fiscale che non dovrà comportare oneri...

Un lavoratore dell'Inter Miami licenziato per colpa di Messi: Dovevo ... Sport Fanpage

Tutti contenti a Miami dopo l’arrivo di Leo Messi, tranne uno, che è stato licenziato in tronco proprio per colpa del campione argentino ...È finita poco prima della mezzanotte la seduta del Consiglio regionale. Dopo la legge di Riforma dei Consorzi di bonifica, l'Assemble ha licenziato, con emendamenti e l'autorizzazione al coordinamento ...