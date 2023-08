(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – "La prima volta che un gruppo diè venuto in Vaticano e mi hanno visto, se ne andarono piangendo, dicendo che avevo dato loro la mano, un bacio. Come se avessi fatto qualcosa di eccezionale con loro. Madi Dio!". Lo ha dettoFrancesco in una intervista a Vida Nueva. Intanto il Pontefice, nel terzo giorno a Lisbona, dopo aver celebrato la messa in privato si è trasferito in auto al Giardino Vasco de Gama per la confessione di alcuni giovani della Giornata Mondiale della Gioventù. Quindi il trasferimento in auto al Centro Paroquial de Serafina dove incontrerà i centri caritativi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Lgbtq, Papa: "Anche le transessuali sono figlie di Dio" Adnkronos

