L' esperto | Il gelato artigianale non esiste | è una narrazione

Leggi su agi

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Estate, tempo di. Un amore culinario che non conosce crisi, visto che il consumo di coni e coppette in Italia ranche all'inflazione. Ma, sensazione di refrigerio a parte, che cosa rende così apprezzato l'alimento più iconico dei mesi caldi? “Ilnon è semplicemente un alimento tra i tanti, ma è l'oggetto di un piacere che si concede alla sensorialità, distante da valutazioni di carattere nutrizionale e salutistico”. A dirlo all'AGI è Ernesto Di Renzo, antropologo dei patrimoni culturali e gastronomici e docente presso l'Università di Roma Tor Vergata. Secondo l', “ilè una ‘indispensabile superfluità' che gli uomini si concedono da oltre due millenni per assecondare una caratteristica di specie che li contraddistingue da qualunque altro essere vivente: la ...