(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Estate, tempo di. Un amore culinario che non conosce crisi, visto che il consumo di coni e coppette in Italia resiste anche all'inflazione. Ma, sensazione di refrigerio a parte, che cosa rende così apprezzato l'alimento più iconico dei mesi caldi? “Ilnon è semplicemente un alimento tra i tanti, ma è l'oggetto di un piacere che si concede alla sensorialità, distante da valutazioni di carattere nutrizionale e salutistico”. A dirlo all'AGI è Ernesto Di Renzo, antropologo dei patrimoni culturali e gastronomici e docente presso l'Università di Roma Tor Vergata. Secondo l', “ilè una ‘indispensabile superfluità' che gli uomini si concedono da oltre due millenni per assecondare una caratteristica di specie che li contraddistingue da qualunque altro essere vivente: la ricerca edonistica del ...

L'esperto: "Il gelato artigianale narrazione utile per vendere" AGI - Agenzia Italia

Intervista a Ernesto Di Renzo, antropologo dei patrimoni culturali e gastronomici e docente presso l'Università di Roma Tor Vergata ...Mario Magrini, titolate della gelateria omonima a Roseto degli Abruzzi, ci spiega come dev'essere un buon gelato al limone e perché usa il limone Costa d’Amalfi IGP.