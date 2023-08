L' esperto digitale | ' Ai e dati per usare bene fascicolo elettronico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Il via libera delle Regioni alsanitario"è stato sostanzialmente un atto dovuto". Per far funzionare questo importante strumento di digitalizzazione della sanità italiana però "ora servono algoritmi di intelligenza artificiale, in grado di tradurre in un linguaggio unico le informazioni che già ci sono e quelle che saranno inserite in questo 'contenitore'". E soprattutto serve che "si immettano tutti ie che questi siano anche di qualità". Così all'Adnkronos Salute Sergio Pillon,di sanitàe vicepresidente dall'Associazione italiana sanitàe telemedicina (Aisdet), dopo l'approvazione dello schema di decreto sulsanitario ...