...è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe,... Anche unpuò fare una querela , però quello che faccio fatica ad accettare è perché a ......è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe,... Anche unpuò fare una querela, però quello che faccio fatica ad accettare è perché a ...Due anni più tardi, nel 1999,per la strage di via D'Amelio: secondo vari pentiti, sarebbe stato lui ad azionare il telecomando dell'autobomba che ha ucciso il giudice Paolo ...

L'ergastolano Graviano sporge querela, Giletti indagato per diffamazione. Il conduttore: "Un Paese all'incontrario" Tiscali Notizie

ROMA - "Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all'incontrario, ma ormai non mi stupisco ...Massimo Giletti è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. (ANSA) ...