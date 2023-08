L'Inquisizione e la Condanna dell'La crescente popolaritàCatari come alternativa religiosa non sfuggì all'attenzione della Chiesa Cattolica. Nel 1199, Papa Innocenzo III emanò il decreto '...Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore Lunedì 7 agosto alla sera accoglienza... Al ritorno combatté energicamente l'dilagante in Bosnia. Papa Benedetto XI, nel 1303, nominò e ...Mentre Costanzo II usava ogni mezzo per imporre l'ariana in tutto l'Impero Romano, sant'Eusebio di Vercelli (fine III sec. - 371) fu unopochi vescovi a difendere strenuamente, a costo della persecuzione, la retta fede nel Figlio di Dio "...

L’eresia dei Catari: storia, dottrine e scontro con la Chiesa cattolica Globalist.it

La Crociata Albigese, che ebbe luogo tra il 1209 e il 1229, rappresentò un capitolo oscuro nella storia dei Catari. Spinta da una combinazione di motivi religiosi, politici ed economici, la crociata ...L’onore di una città colpito dallo scritto di un frate cappuccino. Ci si affretta a ritrattare, a correggere… Finché ci si ricorda dei luterani di Mapello ...