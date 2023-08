Legge sul diritto all’oblio oncologico | via libera dalla Camera

(Di venerdì 4 agosto 2023) Viaall’unanimità, il 3 agosto, dall’Aula dellaallasul. Passa dunque al Senato il testo che contiene le norme per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie tumorali. Montecitorio ha approvato lacon 281 voti a favore e nessun contrario. Si introduce un espresso “” per assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione. In particolare per ciò che riguarda l’accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. Laha ...

Perché la diffamazione e laMancino sono sì citate nel testo, ma proprio per escludere che ... Insomma, la crociata lanciata dalla neo - presidente è fondatanulla. Al momento, infatti, il ......calcio in Italia ha un peso non indifferentesistema televisivo), con le smart TV e l'incremento dello streaming, spinto anche dall'aumento medio della banda in Italia, una forzatura "per" ...In particolare, come evidenzia una nota pubblicatasito del Mimit , l'accordo prevedrà prezzi ... passando per " iniziative - si- sulla gamma di prodotti a marchio come carrelli a prezzo ...

La Camera approva la legge sul diritto all'oblio oncologico - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Carolina Marconi ha commentato sui social il nuovo disegno di legge sul diritto all'oblio dopo la guarigione da un cancro: le sue amare parole... Il 3 agosto, la camera dei deputati ha approvato ...L'articolo 39 del decreto Lavoro, appena trasformato in legge, stabilisce che per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura ...