delsi può ora concentrare sul mercato. Queste le parole di Paolo Di: "Ora però basta parlare di queste cose. Abbiamo una squadra da sistemare e poco tempo per farlo ma andremo in Serie ...Ora, per la verità, c'è un altro gradino che, in teoria, potrebbe mettere in discussione la disputa della cadetteria del Calcio1912 ed è il Consiglio di Stato. Il presidente Paolo Di, ...Leonardo Paolo Di, amministratore delegato del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo la conferma del club lombardo in Serie B Leonardo Paolo Di, amministratore delegato del, ha parlato a La ...

Lecco, Di Nunno: “B meritata sul campo, sarebbe stato uno scandalo!” ItaSportPress

Ora, per la verità, c'è un altro gradino che, in teoria, potrebbe mettere in discussione la disputa della cadetteria del Calcio Lecco 1912 ed è il Consiglio di Stato.Il prossimo step in vista dell’inizio del campionato di Serie B è rappresentato dall’uscita delle motivazioni del TAR ...