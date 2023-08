Le proteste in Senegal dopo l’arresto del leader di opposizione e lo scioglimento del suo partito

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’autostrada che consente di raggiungere l’aeroporto Blaise Diagne di Dakar è stata bloccata dai manifestanti. Nella capitale del, così come a Ziguinchor, la città più importante del sud del Paese, le vie sono barricate. I benzinai sono in sciopero e molti alimentari sono chiusi. L’aria è carica del fumo dei gas lacrimogeni e dell’odore acre dei copertoni incendiati. Nella stagione delle piogge, ilsi infiamma perdel principaledi, Ousmane Sonko, accusato di aver organizzato insurrezioni. A Ziguinchor durante ledel 31 luglio sono morte almeno due persone. La calmagli scontri di inizio giugno, che avevano causato almeno sedici morti e centinaia di feriti, era solo apparente. Il governo del presidente Macky ...

È questa la preoccupante serie di misure adottate negli ultimi giorni dal governo, al culmine di gravissime tensioni che da mesi scuotono il. Leinscenate all'inizio di giugno dalle ...Ilha fatto sapere che ci sarà, nel caso in cui l'Ecowas decidesse per l'intervento ...nigerine di 'garantire pienamente' la sicurezza della propria Ambasciata a Niamey in vista delle...Anche Paesi storicamente stabili come ilstanno vivendo momenti difficili, come dimostra il ... mentre, in Africa orientale, il Kenya è reduce da settimane didopo che il governo ha ...

Senegal, Sonko in cella scatena nuove proteste Il Manifesto

A partire dalla fine di luglio sono riprese le manifestazioni in Senegal. Paese che rischia di cadere nel baratro dopo Sudan e Niger. L’elemento scatenante è stato l’arresto di Ousmane Sonko, la cui c ...La Casa Bianca si coordina con l’Ecowas a guida nigeriana: l’obiettivo è evitare lo scontro armato Il generale golpista Abdourahamane Tchiani ha tempo fino a domenica 6 agosto per liberare Mohamed Baz ...