Le lacrime di Pichetto Fratin e le scalate di Casini Queste le avete viste?

(Di venerdì 4 agosto 2023) Mare o montagna? Aule parlamentari, almeno ancora per qualche giorno, prima della chiusura estiva che sospenderà i lavori di Camera e Senato, ma non certo dei politici, che nel panorama sfaccettato della penisola italiana si muovono tra convegni, festival, presentazioni e perché no, trekking all’ultimo respiro. Agosto è iniziato, le temperature restano alte, e se è vero che i cellulari si surriscaldano più velocemente non c’è caldo che tenga se c’è da spararsi un selfie. Ecco, allora, la rubrica fotografica più sudata di agosto.le? Gilbertosi commuove ascoltando le paure di una ragazza del pubblico sugli effetti del cambiamento climatico al Giffoni film festival (28/07/2023, Giffoni, Imagoeconomica) Maurizio Gasparri a Palermo per rendere omaggio a Rocco Chinnici ...