Le indagini sul dossieraggio abusivo sui politici

(Di venerdì 4 agosto 2023) Un tenente della Guardia di Finanza è indagato per accessoa sistemi informatici. Avrebbe prelevato, dalla banca dati «Sos» dove le banche segnalano le operazioni «sospette», informazioni sui guadagni del ministro della Difesa Guido Crosetto, da cui è partita l’inchiesta, ma anche su altri, come Matteo Renzi e Giuseppe Conte. La difesa del militare è aver solo svolto «attività di routine». Il fascicolo è stato trasmesso al procuratore di Perugia, Raffaele Cantone. La direzione nazionale antimafia (Dna), dopo le segnalazioni, aveva già cominciato a riorganizzare il servizio Sos che registra tutte le operazioni bancarie oltre i quindicimila euro e quelle in cui sono coinvolti «soggetti sensibili» come, imprenditori e professionisti legati al mondo delle istituzioni. Le segnalazioni sono state 155mila l’anno ...