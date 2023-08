Le follie per gli smartphone non aggiornati che abbiano ancora l’icona di Twitter

(Di venerdì 4 agosto 2023) Paghereste 2000 euro per un vecchio iPhone XR che – secondo il valore di mercato dei dispositivi di Cupertino, visto l’avanzamento tecnologico che c’è stato – al momento può essere scambiato per 357 euro? Del resto, dal 2018 (anno di produzione di questo modello) in poi, è stata fatta molta strada nel campo della tecnologia che, a 360 gradi, sta dietro ai dispositivi Apple. Eppure, su eBay ci sono annunci come quello che vi proponiamo che puntano ad aumentare le cifre e la valutazione del dispositivo semplicemente perché al suo interno èpresente – da inaggiornabile – l’app dicon il vecchio logo dell’uccellino, quello che ha reso famoso in tutto il mondo il social network progettato da Jack Dorsey. LEGGI ANCHE > Il trucco per i nostalgici dell’uccellino dicon icone ...

... come in Sesso sfortunato oporno , e come in quel film che vinse l'Orso d'oro alla ... Stavolta seguiamo Angela, una donna che lavora con Uber e che ha altri mille lavori, è una fixeruna ...Questo dibattito a scena aperta va avantiun po' fino a che le cose non degenerano e viene ... Con Yannick vediamo un nuovo passo verso la normalizzazione delle(non sempre a fuoco) di ...... ' A Stamford Bridge non si vogliono certo fare, tanto che si era partiti da un'offerta di ... a quota 30 - 35 milioni si può chiudere e si lavora appuntoquesto. Ci sono, in sostanza, 10 ...

Tsitsipas follia per Badosa: la frase che accende il gossip Corriere dello Sport

Il ministro Pichetto in commissione alla Camera. "Rifiutiamo le norme dannose, non gli obiettivi" Il governo italiano, pur confermando «gli impegni sul clima assunti a livello internazionale», si disc ...La casa d'aste americana RR Auctions ha messo all'asta diversi oggetti estremamente rari che fanno parte della storia di Apple e della storia della tecnologia in generale.