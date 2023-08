Le aziende con rating ESG elevato inquinano quanto quelle con punteggio basso

(Di venerdì 4 agosto 2023) E’emerge da una ricerca Una recente ricerca ha rivelato che lecon valutazioni elevate su metriche ambientali, sociali e di governance (ESG) ampiamente accettatetantole società con valutazioni basse. La ricerca è di Scientific Beta, fornitore di indici e società di consulenza, che ha analizzato 25 diversi punteggi ESG dei fornitori Moody’s, MSCI e Refinitiv, riscontrando che questo modello si mantiene anche guardando solo alla componente ambientale. Dalla ricerca emerge che il 92% della riduzione dell’intensità di carbonio che gli investitori ottengono ponderando esclusivamente le azioni in base alla loro intensità di carbonio viene perso quando i punteggi ESG vengono aggiunti come determinante parziale del peso. Felix Goltz, direttore della ricerca presso Scientific Beta, ha ...

La piattaforma potrebbe essere stata sviluppata in collaborazionel'cinese SMIC. Il modem potrebbe essere costruitoun processo a 7nm, che non è all'avanguardia in questi giorni, ma è ...Il supporto per Google Analytics permette anche di tracciare l'interazionele pagine di ... Considerato il pericolo (furto delle credenziali di login), ledovrebbero bloccarli a prescindere. ...Hunter Biden Un "lobbista" che ha sfruttato un "nome molto potente" (suo padre) per concludere accordi milionarioligarchi estraniere. Parola di Devon Archer , l'ex socio in affari del secondogenito del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che nei giorni scorsi ha fornito una testimonianza "...

Made in Italy: accordo Confindustria-Sole 24 Ore sulla certificazione delle aziende dell’eccellenza ... Il Sole 24 ORE

Luoghi del potere, come la Casa Bianca o il Campidoglio. Musei tra i più importanti d'America e quartieri in rinascita. Ecco cosa vedere a Washington ...Tensioni in casa Terna dopo le prime decisioni del nuovo capo azienda Giuseppina Di Foggia. Fatti, nomi, indiscrezioni e approfondimenti “Il mio sogno era quello di fare la cantante come Whitney Houst ...