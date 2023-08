Lazio | ufficiale l’arrivo di Daichi Kamada

(Di venerdì 4 agosto 2023)è un nuovo calciatore della. Ad ufficializzarein biancoceleste del centrocampista giapponese, è lo stesso club biancoceleste. “Il calciatore, ultimate le pratiche burocratiche per il rilascio del visto di ingresso in Italia, si aggregherà al gruppo diretto da mister Sarri”, si legge in una nota del club di Lotito. SportFace.

ROMA - Dopo lo sbarco Fiumicino e le visite mediche svolte alla Clinica Paideia è arrivata l'ufficialità : "Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S. S." . Ad annunciarlo in un comunicato è la società biancoceleste , per la gioia dei tifosi che sui social hanno accolto con grande entusiasmo l'arrivo del primo giapponese della storia del club

ROMA - Dopo lo sbarco Fiumicino e le visite mediche svolte alla Clinica Paideia è arrivata l'ufficialità: "Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio". Ad annunciarlo in un comunicato è la ...Ora è ufficiale: Daichi Kamada è un nuovo giocatore della Lazio. Il club lo ha confermato con una nota: “Daichi Kamada è un nuovo calciatore della S.S. Lazio. Il calciatore, ultimate le pratiche ...