Lavoro e immigrazione | riscontrate violazioni a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel più ampio contesto delle attività di sicurezza, anche in materia di contrasto dell’abusivismo e dell’clandestina, il Questore della Provincia diha disposto ispezioni presso attività commerciali, tra le quali ditte di autolavaggio presenti nel capoluogo cittadino, segnalate per il massiccio impiego di cittadini extra-comunitari, in prevalenza cittadini egiziani. Per l’occasione, ottenuta la preziosa collaborazione dell’Ispettorato Territoriale del, personale della Polizia di Stato ed Ispettori delhanno proceduto in sinergia sottoponendo a verifica sia i titoli autorizzativi delle ditte, sia gli ambienti disia il personale impiegato. A dispetto della regolarità delle licenze e della regolare presenza sul territorio ...