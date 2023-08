Lavagna | ragazzo morto annegato in mare dopo un malore improvviso | il 19enne turista francese andato in arresto cardiaco

Turista francese di 20 anni muore annegato a. Come riporta 'Primo Canale', ildi 20 anni stava facendo il bagno sulla spiaggia di fronte alla stazione di, nel Genovese. Il ...Un giovane turista francese di 19 anni è stato travolto dalle onde mentre faceva il bagno nella spiaggia di fronte alla stazione ed è annegato. Ilera ospite di un campeggio ainsieme ad alcuni amici. Inutili i lunghi tentativi di rianimare il giovane che si è spento attorno alle 18 in ospedale. Il mare è molto mosso in tutta la ...Undi 20 anni di origini francesi è morto annegato oggi atravolto dalle onde durante un bagno in mare. Immediati i soccorsi medici che hanno tentato a lungo di rinanimare la vittima che ...

Ragazzo morto annegato in mare a Lavagna, inutili i tentativi di rianimazione Genova24.it

La vittima è un ragazzo francese in vacanza nel Levante. A Camogli salvato un turista inglese, interventi anche a Nervi, Quinto, Capolungo e Andora ...Durante le fasi di sbarco a riva, il pilota si è però accorto di un ulteriore ragazzo, anche lui bloccato su una boa e impossibilitato a rientrare a causa del mare grosso ...