Lautaro Martinez | l’agente | «Felice all’Inter Vuole competere»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Passato nella sede dell’Inter,Alejandro Camano – che tra i suoi assistiti annovera il nome del capitano nerazzurro– ha parlato ai cronisti presenti. Specialmente della situazione attuale dell’argentino. FELICITÀ – Alejandro Camano fa il punto sulla situazione di, suo assistito: «Sappiamo che è, ma vedremo se potrà essere ancora più. Nel calcio non contano solo soldi, lui è super competitivo e ha bisogno di una squadra che lotti per tutto. A lui piace giocare qui, ma con una squadra molto forte. A lui adesso piace stare qui e il club è contento di averlo Noi lavoriamo perché le cose restino così». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

2 Diego Milito ha parlato di, attaccante principe dell'Inter di Inzaghi . Lo ha fatto a Planetwin365.news . 'per me è uno dei tre attaccanti più forti , poi dico Benzema e Lewandowski .Diego Milito è ritornato a parlare di, emblema dell' Inter di Simone Inzaghi . Il numero dieci dei nerazzurri rientra, secondo Il Principe, nella top tre degli attaccanti più forti al Mondo. in un'intervista rilasciata a ...... l'Inter ha mischiato le carte, ha preso figure di futuro certo (Frattesi) e attende un portiere e un attaccante forte da fare coppia con, il Milan (sconfitto dal Barça) ha fatto un ...

Materazzi: "Lautaro trascinatore, ha meritato la fascia di capitano dell'Inter. A differenza di... Fcinternews.it

Tra questi, sicuramente, in primis, Lautaro Martinez. Il Toro, divenuto quest’anno capitano della squadra, sta iniziando i primi dialoghi per il rinnovo e proprio di questo e di molto altro, ha ...«A due settimane dal via del campionato, il grande, autentico, affare tra gli attaccanti – perché nella stabilità c’è la conferma di un’Idea – è rappresentato proprio da Lautaro. Che sfugge alla regol ...