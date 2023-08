Latina | tragedia in spiaggia | 59enne muore dopo aver salvato tre ragazzine dall’annegamento

(Di venerdì 4 agosto 2023)sul lungomare di, dove unè mortotredalle onde. Il fatto è avvenuto ieri, giovedì 3 agosto, su unalibera nei pressi di Rio Martino. Francesco Gatto, di professione elettricista, si era lanciato in acqua per riportare a riva le tre giovani che non riuscivano a rientrare a causa delle forti correnti.essere riuscito a mettere in salvo le tre ragazze, ha avuto un malore per lo sforzo del salvataggio appena compiuto ed è crollato a terra. Immediato il tentativo di rianimarlo da parte dei bagnini presenti sullalibera, seguito dall’intervento dei paramedici del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e, poco, un’eliambulanza. ...

