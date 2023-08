(Di venerdì 4 agosto 2023) Il sottofondo musicale che ha accompagnato la sua ascesa a un certo punto lo dice chiaro e tondo: "Ho la testa dura, sogno un trionfo in Ufc". Questione di lungimiranza. Dopo anni di sacrifici, per ...

Dopo anni di sacrifici, per Manolo Zecchini è arrivata l'occasione: con il volo dell', l'Italia tornerà sull'ottagono più prestigioso del mondo. Il fighter veneto (11 - 3) sarà uno ...

L'Angelo Veneziano spicca il volo in UFC: il 2 settembre a Parigi l'esordio di Zecchini La Gazzetta dello Sport

Il fighter italiano classe 1996, in arte "Angelo Veneziano", sfiderà un altro debuttante, il francese Charriere ...