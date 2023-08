L’AMBC a Lavanga | sull’esempio di Casal di Principe | un Protocollo di legalità tra Prefettura e Comune

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Mondragone. Nei giorni scorsi il Prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo e il Sindaco didi, Renato Natale hanno sottoscritto ildiper un vasto programma di opere e di interventi pubblici. Undi, il primo e unico, per ora, della provincia, con il quale vengono estese le cautele antimafia sia al di sotto della soglia prevista dalla legge sia nei confronti della “filiera delle imprese”. Allo stesso tempo vengono potenziati i controlli e gli accessi presso i cantieri per monitorare l’osservanza delle norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, sono stati assicurati i controlli sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla prevenzione della corruzione e sui flussi di manodopera. Per garantire il monitoraggio ...