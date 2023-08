L’agente di Ibanez | «Ad oggi non c’è stata nessuna offerta da parte del Nottingham Forest»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Lodovico Spinosi, agente rappresentante per l’Italia di Federico Moraes, procuratore di, ha parlato del futuro del giocatore brasiliano Lodovico Spinosi, agente rappresentante per l’Italia di Federico Moraes, procuratore di, ha parlato a Tag24.it del futuro del giocatore brasiliano. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono solo chiacchiere, non c’èalcunaal calciatore dadel club inglese. Ho sentito delle voci di un interesse, ma non è seguito alcun atto concreto al momento.alla Roma sta benissimo e vuole rimanere, si sente stimato dall’allenatore e dai compagni. Lui è innamorato della città e della tifoseria, quindi vuole continuare a giocare con la maglia giallorossa. È totalmente concentrato negli allenamenti e nel dare il massimo ...