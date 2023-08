L’AgCom multa Rai | Mediaset | La7 e Sky per violazione della par condicio durante la campagna elettorale per le elezioni politiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha sanzionato tutte le principali emittenti televisive italiane per aver violato la legge sulla parnella visibilità mediatica dei partiti inil periodo immediatamente precedente alledello scorso 25 settembre. Le multe più pesanti arrivano pere Rai (rispettivamente 83.632 euro e 72.303); di minore entità quelle nei confronti di Sky e La7 (circa 20mila euro ciascuna). Le sanzioni sono state rese pubbliche con una serie di delibere emesse negli scorsi giorni e, come riporta anche Repubblica, sono arrivate dopo un primo avvertimento del Garante sullo squilibrio mediatico “in termini di sottorappresentazioni e sovrarappresentazioni” che non è stato però ...