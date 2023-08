La verità? Perché è a Uomini e Donne | Gemma Galgani fatta a pezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023)farà ancora parte del cast dinella prossima edizione. Per il programma di Maria De Filippi la dama torinese è ormai da tempo un elemento imprescindibile, che porta ascolti anche grazie ai siparietti più o meno sopra le righe con Tina Cipollari. Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni la prossima potrebbe però essere l'ultima edizione in cui comparirà la. Giorgio Manetti, suo ex corteggiatore a, non crede che le cose andranno davvero in questo modo: “Non penso che questo sarà il suo ultimo anno - ha dichiarato a Tag24 - perè diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. È una colonna stabile. Non troverà l'amore, la sua ...