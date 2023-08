La turista morta ad Amalfi Adrienne Vaughan era presidente della casa editrice di Harry Potter

Uno scontro tra un motoscafo e un veliero non ha lasciato scampo a unaamericana, deceduta in seguito all'incidente . Ferito anche il conducente dello scafo, che è ... La donnain seguito ...Sarebbe risultato positivo ai test tossicologici, ma anche a quelli alcolemici, lo skipper dell'imbarcazione a motore sulla quale si trovava laamericananello schianto con un veliero, ieri pomeriggio, nelle acque di Furore, in Costiera Amalfitana. La45enne, originaria della Virginia, si trovava a bordo della di un'...... in cui èun'editrice statunitense di 44 anni, Adrienne Vaughan . Un video girato da alcuni ... L'impatto è stato violentissimo, al punto da sbalzare in mare la, che sarebbe finita nell'...

Amalfi, turista americana morta: chi era Adrienne Vaughan Sky Tg24

Una collisione in mare ha rubato la vita a una turista americana di 45 anni davanti alla costa di Amalfi. Lo skipper della barca dove si trovava la donna è stato trovato positivo ai test per l’assunzi ...Una turista inglese di 44 anni è morta in Costiera Amalfitana a seguito di un grave incidente avvenuto nello specchio d'acqua antistante il fiordo di Furore. La donna si trovava con la sua famiglia a ...