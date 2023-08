La SIW Live questo Weekend

(Di venerdì 4 agosto 2023) Torna in azione dal vivo la Superior Italian Wrestling.la federazione toscana torna dal vivo Sabato 5 Agosto a Cascina (PI); lo Show, a ingresso gratuito, andrà in scena dalle 21.00 in Piazza dei Caduti della Libertà. Non sono stati resi noti Atleti e Match della serata, ma le news sono in aggiornamenti sui social della SIW.

SIW: la promotion toscana si esibirà a Cascina, in provincia di Pisa, in un evento gratuito aperto al pubblico.