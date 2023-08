La Russia colpisce i porti ucraini sul Danubio per fermare i commerci di Kiev

(Di venerdì 4 agosto 2023) Fame come arma? Sì. Laha condotto diversi attacchi di droni contro isulnel tentativo diilo internazionale attraverso questi. Lo ha scritto su ...

Il ministero della Difesa di Londra ha aggiunto che lasta scegliendo di utilizzare i droni in prossimità dei confini della Nato nella convinzione che abbiano meno probabilità di innescare un'...... mostra in soggettiva un presunto drone marittimo cheil fianco di una nave. Un altro ...guerra Mosca ha lanciato 1.961 droni di fabbricazione iraniana" Dall'inizio della guerra laha ...Il ministero della Difesa di Londra ha aggiunto che lasta scegliendo di utilizzare i droni in prossimità dei confini della Nato nella convinzione che abbiano meno probabilità di innescare un'...

Drone marino colpisce nave da guerra russa con circa 100 militari a ... Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina, Kiev attacca con droni marini il porto russo di Novorossiysk e la Crimea Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 4 agosto. L'Ucraina ha lanciato un massicc ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...