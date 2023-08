La Rivoluzione Oncologica | La Pillola che Sconfigge Ogni Tumore grazie alla molecola AOH1996 

(Di venerdì 4 agosto 2023) Una straordinaria scoperta nel campo della medicina: una nuovapotrebbe cambiare il corso della lotta contro il cancro, mirando a tutte le tipologie di tumori La comunità scientifica ha fatto un passo epocale nella battaglia contro il cancro,a una scoperta straordinaria che potrebbe ridefinire completamente l’approccio all’oncologia. Gli esperti del City of Hope Hospital di Los Angeles, uno dei centri oncologici più rinomati in America, hanno sviluppato unainnovativa, denominata AOH1996, che ha dimostrato la capacità di eliminare tutti i tipi di tumori. Questo risultato stupefacente è frutto di due decenni di ricerca e sviluppo intensivo. Il fulcro di questa straordinaria svolta è unachiamata antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA), una proteina chiave per la crescita e ...

...dei promotori è quello di assicurare che "alla guarigione clinica da una malattia... Ecco di cosa si tratta e cosa cambia nel concreto ( intanto arriva lasui tumori con un test ...Altri 33 milioni per l'Ifo - Regina Elena: 23 per le tecnologie sanitarie per il completamento del Centro di Protonterapia (che è una tecnicaradioterapica di precisione in grado di ...... sostenute da una grandeculturale che ci farà tornare, probabilmente, a scegliere il ... come la nanotecnologia applicata alla diagnosi e alla terapia. Grande interesse arriverà ...

Oblio oncologico: Marco Furfaro spiega al Tg La7 la legge rivoluzionaria TGLA7

La Camera approva la proposta di legge che consente ai pazienti guariti dal cancro il diritto a non fornire informazioni sulla malattia. Cosa cambia ...Questa legge, ora in attesa del passaggio al Senato, introduce il "diritto all'oblio" per chi ha sconfitto la malattia.