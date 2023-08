La raccolta di Azimut a luglio tocca quota 513 milioni

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il gruppoha registrato nel mese di2023 unanetta positiva per 513di euro, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio anno. L'obiettivo per l'intero anno è di 6 - 8 ...

, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha registrato nel mese di luglio 2023 unanetta positiva per 513 milioni di euro, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio ...Il gruppoha registrato a luglio unanetta positiva per 513,2 milioni (802 milioni a giugno 2023 e 1,4 miliardi a luglio 2022), raggiungendo cosi' 4,3 miliardi da inizio anno. L'obiettivo per l'...Il gruppoha registrato nel mese di luglio 2023 unanetta positiva per 513 milioni di euro, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio anno. L'obiettivo per l'intero anno è di 6 - 8 miliardi. Il ...

Azimut, a luglio raccolta netta positiva per 513 milioni di euro LA STAMPA Finanza

Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di luglio 2023 una raccolta netta positiva per 513 milioni di euro, raggiungendo così 4,3 miliardi da inizio anno. L'obiettivo per l'intero anno è di 6-8 miliar ...I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di luglio a € 14 milioni, un dato in crescita di oltre il 35% rispetto alla media dei ricavi dello stesso mese tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ...