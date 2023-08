La protesta di un vetero gramsciano doc contro L’Unità

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 4 agosto 2023) A quanto pare la pubblicità con “Mai più senza Unità”, con l’immagine di Berlinguer o di Gramsci, presente sul nuovo giornale diretto da Piero Sansonetti, è sparita. Un mese fa i figli di Berlinguer avevano diffidato l’iniziativa affermando: “Nostro padre non è un brand.di Sansonetti lo lasci in pace”.Un discorso ripreso anche da ex lavoratori dello storico giornale che lo avevano tenuto in vita fino al 2017. Riportiamo l’indignazione e le considerazioni di un anziano militante che ha preso carta e penna per denunciare non solo la “pubblicità” (con un’immagine di Berlinguer nel 1984) ma un approccio non in linea con il pensiero delle figure più autorevoli del giornale fondato da Antonio Gramsci nel 1924. “Ero molto contento di rivederetornare nelle edicole e nei bar di paesini ma, a un certo punto, non ho potuto fare a meno di ...