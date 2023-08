La propaganda post grillina di Calderone & Co sul reddito di cittadinanza

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 4 agosto 2023) Era l’inizio del 2019. L’allora ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio si era da poco affacciato dal balcone di Palazzo Chigi annunciando «l’abolizione della povertà» dopo lo stanziamento dei fondi per ildi. A gennaio, in una convention con tanto di cupola di vetro al centro del palco contenente la primaepay del, veniva presentato il guru del Mississippi Mimmo Parisi, messo a capo dell’Anpal e annunciato come colui che avrebbe rivoluzionato le politiche attive del lavoro in Italia attraverso una piattaforma digitale di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. «Ciò che conta è formarsi per poter trovare un lavoro», disse su quel palco il papà dei navigator, secondo cui l’incontro tra lui e Di Maio era stato un «act of God», un atto voluto da Dio. Allora, ...