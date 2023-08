La Polonia arresta una sospetta spia russa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Guerra e guerra di spie: lahato un uomo bielorussoto di essere coinvolto in una rete di spionaggio per conto della Russia. Lo ha fatto sapere in un tweet il ministro dell'...

Guerra e guerra di spie: laha arrestato un uomo bielorusso sospettato di essere coinvolto in una rete di spionaggio per conto della Russia. Lo ha fatto sapere in un tweet il ministro dell'Interno polacco Mariusz ...All'inizio di questa settimana Varsavia ha poi annunciato che due elicotteri militari bielorussi avevano violato lo spazio aereo polacco, il che ha spinto laa decidere di rafforzare il suo ...Non è un caso che non si riesca a convincere Intel, che ha già fatto accordi con Germania e, a investire in Italia Sullo stesso argomento: Il guaio non è il pil che sima un governo ...

La Wagner provoca nel Suwalki, la Polonia arresta una spia russa ... L'HuffPost

Guerra e guerra di spie: la Polonia ha arrestato un uomo bielorusso sospettato di essere coinvolto in una rete di spionaggio per conto della Russia.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...