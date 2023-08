La pineta nel degrado Italia Nostra si appella al gusto per il bello di Nca

Emanuela Biso chiede a Giovanni Costantino di dotarsi del mobility manager per evitare soste selvagge ed esuberi di auto lungo l'area verde di viale ...Proprietario di quellae accessori, è il Consorzio di bonifica della Capitanata, che ora, ... UN OBBROBRIO che si aggiunge ai tanti altri che ormai evidenziano spudoratamente il degradoquale ...La bicicletta in, gli spaghetti con le vongole ed il vino ghiacciato. C'è un qualcosa di inspiegabile,cinema all'aperto, che adesso non esiste quasi più, ma la solo la voglia di poterlo ...

La pineta nel degrado Italia Nostra si appella al gusto per il bello di ... LA NAZIONE

"Il Comune di Carrara brilla per inciviltà – prosegue la presidente – nel tollerare l’invasione delle auto non solo in pineta, ma anche nelle piazze e sui marciapiedi. Avremmo molto piacere ...E’ il film del momento che ha risollevato i cinema italiani e uno dei personaggi piu’ famosi del mondo Barbie; chi non ha almeno una Barbie in casa alzi ...