La nuova funzione di Instagram contro i messaggi indesiderati nei DM

Leggi su funweek

(Di venerdì 4 agosto 2023) È sempre più frequente sul’arrivo di immagini e videonei DM. Spesso si tratta di Spam o di bot, ma può capitare anche di riceveresgradevoli: per questo motivo,ha introdotto unache serve a proteggere la community. «Questa novità – si legge nella nota stampa – sarà particolarmente significativa per le donne, che maggiormente vengono raggiunte da, oltre che per gli adolescenti, le cui interazioni sulla piattaforma vanno protette il più possibile». Vediamo ora nel dettaglio in cosa consiste lasu. Con questa novità, chiunque cerchi di inviare richieste di DM a persone da cui non è seguito si ...