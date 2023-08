“La nuova fidanzata” Stefano De Martino | la rivelazione di Corona | “Famosa e giovane”

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 4 agosto 2023) Se l’anno scorso ci avevano pensato Ilary Blasi e Francesco Totti con la loro separazione choc, adesso è Belen Rodriguez conDead incendiare la cronaca rosa di questa torrida estate. Certo, lo scorso anno si parlava già di loro, ma in termini felici. Oggi l’ennesima rottura e anche lui avrebbe un flirt. Non si parla d’altro da settimane e, com’è accaduto in passato innumerevoli volte, sembra se ne parlerà ancora per molto, almeno finché il mondo della cronaca rosa riuscirà a fare la quadra. Belen Rodriguez è stata presto pizzicata con una vecchia fiamma, Elio Lorenzoni. Ora le voci sul flirt diDeDe, il gossip di: “Nuovo flirt,” Inizialmente gli ...