La moglie di Frankenstein | Maggie Gyllenhaal dirigerà il remake

(Di venerdì 4 agosto 2023) Stando ad un report trapelato nelle scorse ore,ilde Ladiper Netflix: nel cast anche Christian Bale e Peter Sarsgaard Uno dei celebri mostri Universal sarebbe pronto a tornare sul grande schermo, in una versione contemporanea. Nelle scorse ore è infatti trapelata la notizia secondo cuisarebbe al lavoro su unde Ladi(1935) prodotto da Netflix, che dovrebbe vantare nel cast anche la presenza di Christian Bale. Il progetto si intitolerebbe The Bride e potrebbe riportare in auge uno degli horror gotici più apprezzati di tutti i tempi. Concepito come secondo capitolo della saga dedicata a ...

In quantodi un politico aiutante di Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, il gesto è stato ... Punti, cicatrici, ferite ovunque; ero come il mostro di. La mia mascella era in frantumi, ...Da Production Weekly apprendiamo che Maggie Gyllenhaal dirigerà un remake di Ladicon Christian Bale e Peter Sarsgaard. L'attrice dirigerà il remake del film del 1935, sequel deldel 1931, dopo aver già diretto La figlia oscura con Olivia Colman. ...La modella èdi un politico molto vicino a Vitali Klitschko , il sindaco di Kiev, quindi non ... Ero il mostro di. La mia mascella si era frantumata, come un ramoscello'. Nonostante ...

La moglie di Frankenstein: Maggie Gyllenhaal dirigerà il film con ... Cinefilos.it

Maggie Gyllenhaal dirigerà il remake de La moglie di Frankenstein per Netflix. Nel cast anche Christian Bale e Peter Sarsgaard.Iryna Bilotserkovets, benda sull'occhio e bikini di metallo. i proventi della rivista saranno devoluti per attrezzature mediche di emergenza per l'esercito ucraino (ANSA) ...