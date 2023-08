“La lotta al dissesto territoriale non basta Bisogna anche ridurre le emissioni”

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gianni Silvestrini, dopo le trombe d’aria e gli incendi delle ultime settimane, la premier Meloni ha annunciato un grande piano contro ilidrogeologico. Ma intanto le risorse sono state stralciate dal Pnrr. Come valuta le mosse del Governo sul tema del cambiamento climatico?«Vedo molta confusione. Come ricordava lei, sono state tolte le risorse del Pnrr per laal. Ma non è solo questo: l’aggiornamento del Pniec (Piano nazionale integrato per l’Energia e il Clima, ndr) è stato timido. E il ministro Pichetto Fratin dice che “non sa” quanto il cambiamento climatico sia dovuto all’uomo: una frase che crea confusione nel cittadino». Ma un piano contro ilidrogeologico sarebbe una buona cosa, no?«Certo. Una seria politica dial ...