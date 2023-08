La governance globale nel XXI secolo | analisi pluridisciplinari sul multilateralismo

(Di venerdì 4 agosto 2023) di Gianluca Santilli Il CeSPI, il Centro Studi di politica Internazionale, nato come pensatoio delle relazioni internazionali del PCI e ora autorevole ed affermato think tank specializzato in politica ...

... edita da Donzelli una pubblicazione dal titolo: "La, Appunti per il XXI secolo" a cura di Giorgio Benigni. Oltre 20 contributi che si inseriscono nel dibattito contemporaneo sul ...Attualmente, oltre l'80% della capacità produttivadi pannelli solari è in Cina, anche se ... profondo sviluppo infrastrutturale e una solida. Il G7 potrebbe mettere a disposizione ......di crescita di Bending Spoons anche attraverso acquisizioni per creare un leaderdi settore'. Nb Renaissance sosterra' la societa' per quanto riguarda direzione strategica, M&A e, ...

Intelligenza artificiale, Meloni: "Serve una governance globale" CorCom

Parla il segretario generale delle Nazioni Unite. “L’uscita della Russia dall’accordo sul grano porterà a prezzi più alti e le conseguenze peseranno in ...I report sulla sostenibilità forniscono una visione completa dell'impatto di un'azienda in ambito economico, ambientale e sociale (ESG). La formulazione e divulgazione degli obiettivi aiuta le aziende ...