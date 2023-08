La fine di Cortana | l' ultimo aggiornamento elimina l' app per Windows 11

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'applicazione dedicata non è più utilizzabile dopo l'per gli utenti Insider. Significa che l'era dista giungendo al termine per davvero....

A partire da2023 Microsoft toglierà ogni supporto ufficiale aper Windows , lasciando solo quello aper Outlook mobile, Teams mobile, display di Microsoft Teams e stanze ...Ladinon ha mai funzionato benissimo e, per di più, è stata integrata abbastanza male in Windows rendendone l'uso neanche troppo agevole. Il successo di questa funzione, ...... in ogni caso, la notizia segna ladella prima incarnazione degli assistenti digitali: Microsoft si sta preparando a uccidere

La fine di Cortana: l'ultimo aggiornamento elimina l'app per ... DDay.it

Il sito Windows Latest fa notare che Microsoft ha aggiornato l’app Cortana ma l’ultimo update impedisce semplicemente il funzionamento dell’assistente con Windows 11, mostrando un messaggio per ...La notizia era nell'aria già da un paio di mesi, ma nondimeno fa un certo effetto. Da qualche giorno Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per l'app Cor ...