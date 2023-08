La Figaccia – Un gusto autentico del Lessinia | Verona Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di venerdì 4 agosto 2023) Laè un piccolo gioiello nascosto nel cuore dia due passi dall’Arena, dove i sapori tradizionali delsi incontrano in deliziose focacce. Questo locale incantevole è una tappa imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina, desiderosi di esplorare le autentiche prelibatezze locali. Laè la piccola baita veronese a pochi passi dall’Arena Vi starete domandando cosa significa La, beh è l’unione di focaccia e vinaccia (la buccia dell’uva). Che ci fa pensare a l’unione di una buona focaccia e prodotti locali in chiave gourmet che è la filosofia principale che si cela in questo piccolo locale. Una delle caratteristiche che più colpiscono al primo ingresso è la gentilezza e la disponibilità dello staff. Il team de Lati ...