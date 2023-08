La festa di San Rocco a Siano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Quello di San, patrono dei viandanti, è un culto particolarmente sentito che va oltre i confini sianesi, infatti per ladel Santo Patrono asono sempre accorsi in massa fedeli ...

E così ladiRocco a Siano, rappresenta la tradizione, la storia, l'identità di un popolo, divenendo con le sue attrazioni varie, l'evento tra i più sentiti ed importanti della Provincia di ...... non si vedono bandiere diMarino. Dove sono i nostri Don Mirco mi manda un messaggio: sono bloccati ad una stazione. Finalmente il gruppo arriva, ma chi lo vede Ormai è buio. Una: e tale ......che oggi anno il Comune consegna ai cittadini che si sono distinti in diversi campi in occasione dellapatronale. In tanti hanno partecipato alla [] L'articolo Medesano, assegnato il...

Festa patronale di San Nicola a Torre a Mare: il programma degli ... Comune di Bari

GROSSETO – Siamo arrivati ai giorni di San Lorenzo, i giorni della festa per antonomasia per la Città di Grosseto. Sono i giorni del patrono, i giorni in ...Talk, laboratori, performance e 1000 gru per Hiroshima: a San Ginesio, una festa per trasformare il ricordo della tragedia in pace e creatività ...