La fermezza dell’Ecowas spiega perché la situazione in Niger è cruciale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Domenica 6 agosto potrebbe essere un punto di svolta drammatico della crisi in. La Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale, ha fissato per quella data un ultimatum: la giunta militare che ha arrestato e strappato il potere al presidente Mohamed Bazoum “deve” ripristinare l’ordine e riconsegnare il Paese al leader democratico. Ecowas potrebbe anche intervenire militarmente; i generali golpisti non sembrano intenzionati a trattare; Mali e Burkina Faso – due Paesi segnati anch’essi da prese del potere autoritarie strappando l’ordine statuale – hanno fatto sapere che potrebbero prendere le difese delse dovesse partire un’operazione militare. Ecowas decisa grazie a Tinubu Questo è il quadro attuale, attorno a esso si svilupperanno le dinamiche nei prossimi giorni. Con la posizione ferma presa dall’Ecowas che è ...

... rappresentano precedenti pericolosi per gli Stati membri. Anche per questo sarebbero pronti a reagire con maggiore, a differenza di altre occasioni. Continua a leggere su Tg. ...Emmanuel Macron ha già condannato "con la massima" il ..."con la massima" il colpo di Stato nel Paese alleato'... conseguenze da parte di organizzazioni regionali come(..."L'Unione europea condanna con la massimail colpo di Stato in Niger. Gli eventi degli ultimi ...l'Alto rappresentante'... Come sottolinea l', la Comunità economica degli Stati'...