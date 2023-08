La fede? Non proprio | De Martino | il brutale schiaffo a Belen Rodriguez

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Trae Stefano Deè davvero finita ancora una volta? I diretti interessati non si espongono sullo spinoso argomento, ma ormai i social sono pieni di indizi che sembrano confermare la nuova rottura. Gli ultimi movimenti “rivelatori” sono stati di De, che ha un messo un “like” piuttosto eloquente e si è anche mostrato più volte senza lanuziale, sostituita da un altro anello. Innanzitutto non è passato inosservato uno degli ultimi “like” di De, meno a un post dell'account Instagram Whoopsee riguardante le storie infelici. “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”, si legge nel post. Evidentemente deve pensarla così anche il conduttore televisivo, che al momento sembra essere solo e ...